Las fechas, días y partidos clave del fútbol en 2020

Repasamos las grandes citas que dejará el nuevo año con la Eurocopa como gran plato fuerte.

2020 llega a nuestras vidas y será un año muy especial para el mundo del fútbol, ya que el nuevo curso vendrá cargado de grandes partidos y torneos, especialmente la Euro que regresa tras cuatro años de espera y coincidirá con una nueva edición de la .

Antes, las grandes Ligas también tienen que decidir a sus campeones, también las Copas Nacionales y, por supuesto, la UEFA y la . Repasamos mes a mes las grandes fechas del calendario.

ENERO

Supercopa de España 2019-20: cómo funciona el sorteo, nuevo formato, cuándo se juega, dónde y equipos

8 de enero: - - Semifinales de la Supercopa de

9 de enero: - - Semifinales de la

12 de enero: Final de la Supercopa de España

20, 21 y 22 de enero: Dieciseisavos de final de la

28, 29 y 30 de enero: Octavos de final de la Copa del Rey

Copa del Rey 2019-20: nuevo formato a partido único, qué equipos juegan, sorteos, cuándo empieza, calendario y final

FEBRERO

4, 5 y 6 de febrero: Cuartos de final de la Copa del Rey

12 y 13 de febrero: Ida de las semifinales de la Copa del Rey

18 y 19 de febrero: Partidos de ida de octavos de la UEFA Champions League: Atlético - y Borussia - ; - Valencia y - Leipzig

20 de febrero: Partidos de ida de dieciseisavos de la UEFA Europa League: Cluj - , - y Wolverhampton -

25 y 26 de febrero: Partidos de ida de octavos de la UEFA Champions League: - Bayern y Nápoles - Barcelona; Real Madrid - y -

27 de febrero: Partidos de vuelta de dieciseisavos de la UEFA Europa League: Sevilla - Cluj, Ajax - Getafe y Espanyol - Wolverhampton

MARZO

1 de marzo: Final de la

1 ó 2 de marzo: Real Madrid - Barcelona | La Liga

3 y 4 de marzo: Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

10 y 11 de marzo: Partidos de vuelta de octavos de la UEFA Champions League: Valencia - Atalanta y Leipzig - Tottenham; Liverpool - Atlético y Borussia - PSG

12 de marzo: Partidos de ida de octavos de la UEFA Europa League

17 y 18 de marzo: Partidos de vuelta de octavos de la UEFA Champions League: Bayern - Chelsea y Barcelona - Nápoles; Manchester City - Real Madrid y Juventus - Lyon

19 de marzo: Partidos de vuelta de octavos de la UEFA Europa League

ABRIL

7 y 8 de abril: Partidos de ida de cuartos de la UEFA Champions League

9 de abril: Partidos de ida de cuartos de la UEFA Europa League

14 y 15 de abril: Partidos de vuelta de cuartos de la UEFA Champions League

16 de abril: Partidos de vuelta de cuartos de la UEFA Europa League

18 ó 19 de abril: Final de la Copa del Rey

28 y 29 de abril: Partidos de ida de semifinales de la UEFA Champions League

30 de abril: Partidos de ida de semifinales de la UEFA Europa League

MAYO

5 y 6 de mayo: Partidos de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League

7 de mayo: Partidos de vuelta de semifinales de la UEFA Europa League

23 y 24 de mayo: Última jornada de y de Segunda División

23 de mayo: Final de la , y

27 de mayo: Final de la UEFA Europa League

30 de mayo: Final de la UEFA Champions League

JUNIO

Fase de grupos

Viernes 12 de junio

Partido del Grupo A ( ), 21:00 HEC

Sábado 13 de junio

Partido del Grupo A (Bakú)

Partido del Grupo B (Copenhague)

Partido del Grupo B (San Petersburgo)

Domingo 14 de junio

Partido del Grupo C (Ámsterdam)

Partido del Grupo C (Bucarest)

Partido del Grupo D (Londres)

Lunes 15 de junio

Partido del Grupo D (Glasgow)

Partido del Grupo E (Bilbao)

Partido del Grupo E (Dublín)

Martes 16 de junio

Partido del Grupo F (Budapest)

Partido del Grupo F (Múnich)

Miércoles 17 de junio

Partido del Grupo A (Roma)

Partido del Grupo A (Bakú)

Partido del Grupo B (San Petersburgo)

Jueves 18 de junio

Partido del Grupo B (Copenhague)

Partido del Grupo C (Ámsterdam)

Partido del Grupo C (Bucarest)

Viernes 19 de junio

Partido del Grupo D (Londres)

Partido del Grupo D (Glasgow)

Partido del Grupo E (Dublín)

Sábado 20 de junio

Partido del Grupo E (Bilbao)

Partido del Grupo F (Budapest)

Partido del Grupo F (Múnich)

Domingo 21 de junio

Partido del Grupo A (Roma)

Partido del Grupo A (Bakú)

Lunes 22 de junio

Partido del Grupo B (Copenhague)

Partido del Grupo B (San Petersburgo)

Partido del Grupo C (Ámsterdam)

Partido del Grupo C (Bucarest)

Martes 23 de junio

Partido del Grupo D (Londres)

Partido del Grupo D (Glasgow)

Miércoles 24 de junio

Partido del Grupo E (Bilbao)

Partido del Grupo E (Dublín)

Partido del Grupo F (Budapest)

Partido del Grupo F (Múnich)

Octavos de final

Sábado 27 de junio

1: 1A - 2C (Londres)

2: 2A - 2B (Ámsterdam)

Domingo 28 de junio

3: 1B - 3A/D/E/F (Bilbao)

4: C - 3D/E/F (Budapest)

Lunes 29 de junio

5: 2D - 2E (Copenhague)

6: 1F - 3A/B/C (Bucarest)

Martes 30 de junio

7: 1E - 3A/B/C/D (Glasgow)

8: 1D - 2F (Dublín)

COPA AMÉRICA

GRUPO A

FECHA 1

12/06 vs. - Estadio Monumental, Buenos Aires

13/06 vs. - Estadio Mario Kempes, Córdoba

13/06 vs. - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

FECHA 2

16/06 Argentina vs. Uruguay - Estadio Mario Kempes, Córdoba

16/06 Chile vs.. Bolivia - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

17/06 Paraguay vs. Australia - Estadio Único, La Plata

FECHA 3

20/06 Argentina vs. Paraguay - Estadio Monumental, Buenos Aires

21/06 Uruguay vs. Chile - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

22/06 Australia vs. Bolivia - Estadio Único, La Plata

FECHA 4

25/06 Chile vs. Paraguay - Estadio Mario Kempes, Córdoba

26/06 Australia vs. Argentina - Estadio Monumental, Buenos Aires

26/06 Bolivia vs. Uruguay - Estadio Único, La Plata

FECHA 5

30/06 Chile vs. Australia - Estadio Mario Kempes, Córdoba

30/06 Bolivia vs. Argentina - Estadio Único, La Plata

30/06 Uruguay vs. Paraguay - Estadio Único, Santiago del Estero

GRUPO B

FECHA 1

13/06 vs. - Estadio Nemesio Camacho, Bogotá

14/06 vs. - Estadio Pascual Guerrero, Cali

14/06 Perú vs. - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

FECHA 2

17/06 Colombia vs. Venezuela - Estadio Pascual Guerrero, Cali

18/06 Ecuador vs. Qatar - Estadio Nemesio Camacho, Bogotá

18/06 Perú vs. Brasil - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

FECHA 3

21/06 Colombia vs. Perú - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

22/06 Venezuela vs. Ecuador - Estadio Nemesio Camacho, Bogotá

23/06 Brasil vs. Qatar - Estadio Metropolitano, Barranquilla

FECHA 4

27/06 Brasil vs. Colombia - Estadio Metropolitano, Barranquilla

27/06 Ecuador vs. Perú - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

28/06 Qatar vs. Venezuela - Estadio Pascual Guerrero, Cali

FECHA 5

01/07 Qatar vs. Colombia - Estadio Metropolitano, Barranquilla

01/07 Ecuador vs. Brasil - Estadio El Campín, Bogotá

01/07 Venezuela vs. Perú - Estadio Pascual Guerrero, Cali

JULIO

EURO 2020

Cuartos de final

Viernes 3 de julio

QF1: Ganador 5 - Ganador 6 (San Petersburgo) 18:00 HEC

QF2: Ganador 3 - Ganador 1 (Múnich) 21:00 HEC

Sábado 4 de julio

QF3: Ganador 4 - Ganador 2 (Bakú) 18:00 HEC

QF4: Ganador 7 - Ganador 8 (Roma) 21:00 HEC

Semifinales

Martes 7 de julio

SF1: Ganador QF1 - Ganador QF2 (Londres) 21:00 HEC

Miércoles 8 de julio

SF2: Ganador QF3 - Ganador QF4 (Londres) 21:00 HEC

Final

Domingo 12 de julio

Ganador SF1 - Ganador SF2 (Londres) 21:00 HEC

COPA AMÉRICA

CUARTOS DE FINAL

04/07 1° Grupo B vs. 4° Grupo A - Estadio Metropolitano, Barranquilla

04/07 2° Grupo B vs. 3° Grupo A - Estadio Pascual Guerrero, Cali

05/07 2° Grupo A vs. 3° Grupo B - Estadio Monumental, Buenos Aires

05/07 1° Grupo A vs. 4° Grupo B - Estadio Único, La Plata

SEMIFINALES

08/07 Ganador CF3 vs. Ganador CF4 - Estadio Mario Kempes, Córdoba

08/07 Ganador CF1 vs. Ganador CF2 - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

TERCER PUESTO

11/07 Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 - Estadio El Campín, Bogotá

FINAL

12/07 Ganador SF1 vs. Ganador SF2 - Estadio Metropolitano, Barranquilla