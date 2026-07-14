Las cifras no mienten: Yamal 8 - 2 Mbappé

La semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, este martes en el AT&T Stadium de Dallas, va más allá de un duelo de selecciones: es un cara a cara entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos estrellas que superan el rol tradicional de futbolista.

Según el diario español «Marca», ambos dominan la publicidad y encienden a las aficiones con su sola presencia, en un duelo técnico y psicológico que puede decidir el pase a la final.

Francia... una historia de estrellas brillantes

Para Francia, las semifinales son habituales: esta es su octava vez. Siempre ha confiado en una estrella que carga con las esperanzas nacionales.

Tras su primera aparición en semifinales en 1958, liderada por la leyenda Just Fontaine —quien marcó 13 goles en 6 partidos en Suecia—, Michel Platini brilló en 1982 y en 1986, antes de que Zinedine Zidane guiara a los «Les Bleus» al título en 1998 y a la final en 2006.

Hoy el equipo lo lidera Kylian Mbappé, que disputa su tercer Mundial como capitán con el mismo objetivo: En Rusia 2018 marcó el gol del título; en Catar 2022 perdió en penaltis tras un hat-trick histórico que mantuvo a su equipo en la final.

Con 20 goles en 20 partidos mundialistas, el ‘10’ francés es la estrella del encuentro y la mayor preocupación para España.

La estrella emergente que amenaza el trono de Mbappé

Enfrente asoma una joven promesa: Lamine Yamal, que cumplió 19 años horas antes de la semifinal y busca brillar.

Para España es apenas su segunda semifinal mundialista, pero ahora tiene a un jugador de impacto global nunca visto en “La Roja”, aunque su mayor fuerza sigue siendo el juego colectivo.

Yamal supera a Mbappé

Aunque el Francia-España va más allá de un simple duelo, muchas claves del choque pasan por este dúo y, en ese aspecto, España parte con ventaja.

En su camino hacia la élite, Yamal ha vencido a los equipos de Mbappé en 8 de 10 duelos, con solo dos triunfos del francés.

En Dallas se verán las caras por tercera vez con sus selecciones, y el balance favorece a Yamal: dos triunfos seguidos.

La primera fue en la semifinal de la última Eurocopa, cuando Yamal marcó un golazo para empatar en el Allianz Arena, antes de que Dani Olmo sentenciara el partido.

La segunda llegó hace un año en las semifinales de la Liga de Naciones: España ganó 5-4, con dos tantos de Yamal y uno de Mbappé.

Dos triunfos clave para Mbappé

En ambas, Mbappé fue decisivo: la primera fue el 4-1 del PSG de Luis Enrique sobre el Barcelona de Xavi en cuartos de la Champions 2023-2024, con dos goles del francés.

La segunda llegó este curso, cuando el Real Madrid ganó 2-1 en el Bernabéu tras abrir Mbappé el marcador y cerrar Vinicius con críticas a Xabi Alonso.

Hoy se reencuentran en el duelo más importante hasta la fecha, con el pase a la final en juego.