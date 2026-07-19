Juan Laporta, presidente del Barcelona, afirmó que ha llegado el momento de Lamine Yamal, quien representa un relevo generacional, víspera de la final del Mundial.

Recordó todo lo que Lionel Messi aportó al club, pero subrayó que ya es hora de que Yamal asuma el testigo. En la gala de la Federación Española de Fútbol afirmó: «Ahora es el momento de Lamine. Messi nos dio años de gloria y forma parte de nuestro pasado glorioso».

Según «Mundo Deportivo», Laporta también habló sobre la famosa foto en la que Messi baña al pequeño Yamal, imagen que se ha vuelto a viralizar antes de la final.

El dirigente catalán explicó que esta imagen simboliza la capacidad del FC Barcelona para seguir formando y lanzando al fútbol a jugadores capacitados para forjar una nueva era histórica.

La foto, tomada en un acto benéfico de la Fundación Barcelona, adquirió con el tiempo una dimensión inesperada.

Laporta añadió: «Estamos muy orgullosos de nuestra fundación y de que, por casualidad o providencia, Messi bañara a Lamine. Es increíble, la realidad supera a la ficción».

Laporta está convencido de que Yamal, más allá de símbolos, está listo para el partido más importante de su carrera.

«Yamal es un genio y no se deja afectar por estos acontecimientos, que podrían superar la capacidad de cualquier otra persona. Es muy valiente, se enfrenta a todo y tiene una gran madurez para su edad».

Laporta bromeó: «Yamal dormirá tranquilo; mañana jugará un partido importante, aunque no será en Rocafunda».

Y añadió: «Espero que el partido de mañana sea el de Lamine y que se consagre, porque así es el fútbol: unos marcan la pauta y luego llega el cambio».

Y añadió: «La Masía es la casa de los sueños y, al mismo tiempo, los hace realidad. Con todo respeto a las instituciones y a los rivales, el hecho de que los jugadores que han llegado a la final del Mundial se hayan formado en nuestra casa, con una forma auténtica de entender el fútbol, me llena de orgullo como presidente».

Laporta concluyó reafirmando su orgullo por «La Masía», especialmente con nueve canteranos del Barcelona en la final del Mundial: «El mero hecho de pensar que La Masía forma y crea jugadores con un talento enorme es motivo de orgullo. Tenemos a Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Eric García… y a Messi. Es un orgullo para nuestro club que todos hayan salido de aquí».