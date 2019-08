La tentación de Madrid por la que Mourinho no pudo volver a Milán tras ganar la Champions

En una confesión a DAZN, el portugués dio detalles del momento en el que el Merengue lo tentó.

Jose Mourinho reveló la razón por la que no regresó a Milán a celebrar la que ganó con el Inter en el 2010 insistiendo en que, si lo hubiera hecho, no podría haber tomado el puesto de entrenador del en la siguiente temporada.

El portugués concluyó un exitoso ciclo de dos años en los que ganó el triplete: , Copa y Champions League, tras un memorable 2-0 ante el Bayern Munich en la final que se jugó en Madrid en el 2010. Dos goles de Diego Milito fueron la diferencia en el Bernabéu.

El exentrenador del reveló que no regresó a festejar a Italia porque temía que la emoción fuera demasiado grande y que se arrepentiría de firmar para el Real Madrid.

"La razón por la que no volví a Milán cuando terminó el juego es porque si hubiera vuelto, no habría ido al Real Madrid", dijo Mourinho a DAZN.

"La decisión estaba tomada. El contrato no estaba firmado por la decisión ya estaba. Había decidido ir al Madrid. No había ido en dos oportunidades previas, era mi tercera oportunidad. Decir no al Real Madrid es complicado una vez, dos es aún más difícil pero decirle 'no' tres veces es imposible. Por eso no volví".

Y siguió: "Recuerdo perfectamente que no fui al vestuario porque tenía esa sensación que iba a perder el control emocional. Por eso me escapé de esas emociones. En el campo de juego, hubo algunas palabras, mucha emoción. Pero quería correr de esas emociones. Me conozco y sé que tomé una correcta decisión":

