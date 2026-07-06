El futuro de Lorenzo Insigne aún no se ha definido. El Pescara y su presidente, Sebastiani, no han desistido y confían en que el exjugador del Nápoles y Toronto, de 35 años, acepte un nuevo contrato tras marcar 5 goles y dar 3 asistencias en 13 partidos entre enero y junio pasados. El cierre de la temporada pasada generó tensión, pero la puerta sigue abierta.
La Sampdoria se ha sumado a la puja desde el pasado fin de semana, ofreciendo un contrato de un año con opción a una segunda temporada por 500 000 euros más bonificaciones. Una oferta importante que Insigne ha tomado en cuenta: su esperanza es recibir una llamada de la Serie A y, por este motivo, se ha tomado un poco más de tiempo para decidir.