La KNVB quiere presentar ya al sucesor de Ronald Koeman

Marianne van Leeuwen y Nigel de Jong, directores de la KNVB, reaccionaron a la renuncia de Ronald Koeman. De Jong admitió que buscan con urgencia un nuevo seleccionador, pues la Liga de Naciones empieza en septiembre.

Tras la humillante eliminación de Holanda ante Marruecos (1-1, en la prórroga), Koeman recibió numerosas críticas por su estilo defensivo (5-2-3). Marruecos dominó casi todo el partido y, pese a la falta de cambios tácticos de la selección holandesa, acabó ganando merecidamente.

Tras el encuentro, Koeman insinuó su marcha, confirmada el martes por la noche. «Ronald se ha entregado con total convicción en los últimos años y ha aportado una contribución importante a la selección holandesa. En nombre de la KNVB, quiero darle las gracias de todo corazón por ello», afirma De Jong.

«La evaluación anunciada tras el Mundial ya ha comenzado y, por supuesto, también deliberaremos sobre la vacante de seleccionador. Que Ronald dejara el cargo tras este Mundial era uno de los escenarios que habíamos tenido en cuenta».

«Con el inicio de la Liga de Naciones de la UEFA en septiembre, sabemos que hay cierta urgencia, pero al mismo tiempo nos tomaremos el tiempo necesario para llegar con cuidado a la decisión correcta». Por el momento, no está claro quiénes son los posibles candidatos para suceder a Koeman. La Liga de Naciones comienza para la selección holandesa el 24 de septiembre con un partido en casa contra Alemania.

Van Leeuwen elogia a Koeman, quien dirigió 64 partidos oficiales en dos etapas. El momento más destacado fue llegar a las semifinales de la Euro 2024, donde Inglaterra fue ligeramente superior en la ruta a la final. Privadamente, Koeman afrontó un duro golpe familiar: su esposa, Bartina, padece cáncer de mama crónico.

«Ronald lo ha dado todo por la selección holandesa, incluso en un periodo personalmente difícil para él», explica Van Leeuwen. «Siempre se ha comportado con dignidad y profesionalidad, y ha sido además un excelente embajador de la selección holandesa».

«Ahora mismo, lo que más cabe es una gran gratitud. En nombre de la KNVB, le deseamos a Ronald, a su mujer y a su familia todo lo mejor para el futuro», afirma Van Leeuwen. En su mensaje de despedida, Koeman expresó su gratitud hacia la selección holandesa y hacia todos los clubes en los que ha trabajado, por lo que parece probable que el exdefensa no vuelva a ejercer como entrenador.