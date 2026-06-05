La KNVB apoya el VAR pese a 21 errores

El VAR cometió menos errores esta temporada que la anterior, según el responsable de arbitraje, Raymond van Meenen. En una entrevista con la NOS, balancea la temporada arbitral de la Eredivisie.

«En septiembre y octubre hubo muchos errores, luego mejoramos», admite. En 306 partidos intervino 105 veces y en 84 se corrigió la decisión.

«Estamos contentos con el VAR, porque la distribución de funciones entre el árbitro y el VAR va mejorando cada vez más. El VAR está más capacitado para evaluar si el árbitro comete un error claro y, a continuación, intervenir», afirma el responsable de arbitraje.

Esta campaña se han contabilizado 21 errores arbitrales pese a la asistencia del VAR, 5 menos que los 26 del curso anterior y muy por debajo de los 37 sin corregir en 2023/24.

Mucha atención al Mundial

Durante el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA ampliará las funciones del VAR. En la fase final, podrá intervenir ante corners y segundas amarillas concedidos erróneamente. También se reducirá la pérdida de tiempo limitando las reanudaciones y sustituciones.

«Todo busca aumentar el tiempo de juego, así que hay que aplicar estas reglas», concluye Van Meenen. Seguirá de cerca el Mundial.

«Observaremos con interés cómo aplican los árbitros estas nuevas reglas. Son 104 partidos y recopilaremos fragmentos de vídeo para elaborar instrucciones uniformes que se puedan aplicar en los Países Bajos y en Europa», concluye.