Como la máquina carece de emociones, Kooora le ha planteado varias preguntas polémicas a la inteligencia artificial y publicará las respuestas sin edición.

Hoy preguntamos: «¿Cuál será el resultado de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?».

Nota: Reproducimos las respuestas tal como las generó la IA, con sus posibles errores.

Respuesta:

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España será muy reñida y emocionante, con victoria de España 2-1 tras la prórroga.

Esta previsión se basa en los datos actuales de ambos equipos antes de su duelo en el MetLife Stadium:

La selección española llega en un momento de forma impresionante: suma 37 partidos sin perder en el tiempo reglamentario, igualando el récord histórico.

Su defensa, que solo ha recibido un gol en seis partidos, añade solidez.

Su ataque, guiado por jóvenes talentos y la organización de Rodri en el medio, le permite dominar el ritmo del partido.

Argentina, campeona en lucha, llegó a la final con remontadas tardías, como la victoria sobre Inglaterra en semifinales.

La experiencia de los “bailarines del tango” en finales, el brillo de Emiliano Martínez y Cristian Romero, y el desgaste físico acumulado podrían pesar ante un rival más fresco y ordenado.

Se prevé un empate a un gol en el tiempo reglamentario por la cautela mutua, antes de que España aproveche su superioridad física y su banquillo para ganar 2-1 en la prórroga y lograr su segundo título mundial.