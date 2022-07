La instrucción del 'Barçagate' se alarga hasta 2023

La jueza acepta la petición de todas las partes, mientras la defensa del Barcelona destaca el delito de falsedad documental en su último escrito

Se prorroga por tercera vez la instrucción del 'Barçagate', el caso por el cuál se investiga al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; a su mano derecha, Jaume Masferrer; al ex CEO del club, Óscar Grau; y al ex director de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti por unos supuestos delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Entre 2017 y 2020, el Barça tuvo contratada a una empresa (Nicestream) que se dedicaba a difamar a través de las redes sociales a exdirectivos del club, a exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, ex entrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Además, los responsables fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos.

La instrucción se alargará hasta el 29 de enero de 2023 tras la petición de todas las partes, incluidos los Mossos d'Esquadra, de prorrogar esas primeras diligencias por no haber sido todavía analizados algunos de los dispositivos tecnológicos que la policía catalana intervino en el club y en los domicilios particulares de los investigados. En su escrito, la jueza explica que "todavía no han sido acabados ni remitidos al juzgado los informes referentes a los análisis de los diversos dispositivos que fueron intervenidos, que de su resultado pudiere surgir la necesidad de practicar nuevas diligencias".

El Barcelona señala una posible falsedad documental

En su último escrito, el abogado del Barcelona -que se presentó como parte afectada- pone el foco en varios contratos supuestamente simulados por los que considera que los gestores de la entidad azulgrana cometieron también el delito de falsedad documental, al tratarse de documentos ficticios sin trabajos aparentes: los cinco contratos, firmados con las empresas IT Uruguay, Digital Side y Tantra Soft (pertenecientes al grupo Nicestream), suman un total de 1.120.200 euros. Fuentes de la parte querellante reconocen que estos cinco contratos son una muestra que acredita dicha falsedad documental, pero que existen más documentos firmados sin servicios reales. Una prueba aportada en el escrito es el contrato firmado la temporada 2017-18 por la Fundació FCB con IT Uruguay por "diseño y programación web". Sin embargo, durante ese mismo período, la Fundació FCB ya desarrolló su web con dos empresas externas: OpenTrends desde julio de 2017 hasta junio de 2018 y VASS a partir de junio de ese mismo año. El Barcelona pagó a IT Uruguay 176.400 euros por unos servicios que no se ejecutaron.

Xavi Asensi: "Óscar Grau sacó un contrato del cajón y me dijo que tenía que firmarlo"

El pasado 20 de julio, dos ex trabajadores del club declararon como testigos ante la jueza Alejandra Gil. Montserrat Font, ex directora financiera, destacó que los contratos firmados con el grupo Nicestream deberían haber pasado los controles correspondientes -ya en funcionamiento-, aunque los protocolos informáticos no estuvieran todavía implementados en esa época. Xavier Asensi, ex director comercial del Barcelona y en aquel momento director de la oficina de Hong Kong, contó cómo Óscar Grau -CEO del club- le pidió que firmase uno de los contratos:

"Grau sacó un contrato de un cajón y me dijo que tenía que firmarlo. Me fui a la última página y vi que lo habían firmado el presidente Josep Maria Bartomeu, el CEO, Óscar Grau y que faltaba mi firma. Yo pregunté al director general, a mi jefe, oye, ¿esto qué es? Yo no firmo contratos con el presidente y el CEO. 'No te preocupes, es un tema de las redes, de monitoreo'. Lo firmé y antes de regresárselo le pedí una copia de los documentos. Llamó a su secretaria Roser, lo escaneó, me lo envió y fue cuando yo lo pude leer. Le dije que no lo entendía, no sé de qué va, no sé por qué tengo que firmarlo. No lo voy a ejecutar. Otro día me llamaron para firmar otro contrato y ya directamente no lo firmé".

Además, Asensi explicó ante la jueza el momento en el que los periodistas de SER Catalunya le llamaron para comentarle que, al día siguiente, iba a salir la noticia del 'Barçagate' en antena. "Colgué, llamé a Oscar Grau y le dije que me acababan de llamar unos periodistas de la Cadena SER y que mañana van a sacar un tema de bots o no sé qué. Me dijo que 'tranquilo, no te preocupes, ya hemos hablado con ellos. Llama a Masfe'. Lo llamé, no me cogió el teléfono pero luego me llamó. Le dije lo mismo. Incluso el concepto de bot me sonaba extraño. 'Tranquilo, ya hablé con ellos, es un tema menor'. Bueno pues ya está. El lunes siguiente empezó todo esto del caso este. Y hasta aquí hemos llegado".