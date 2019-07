La fórmula que movería a Arturo Vidal de Barcelona a Inter

Barella, Nainggolan y Matic son los nombres claves de esta posible operación que podría ubicar al ex Colo Colo en Milán.

Si una zona del campo detectó como perfectible Antonio Conte en su llegada a Inter esa es la del mediocampo defensivo, donde ya sumó a Stefano Sensi desde y está al caer Nicolò Barella (en la foto principal). Pero no se va a quedar ahí. Arturo Vidal volvió a aparecer este viernes en la órbita del gigante italiano.

El chileno de protagonizó la portada de La Gazzetta dello Sport, que detalló la fórmula para que recale en la nueva casa de su ex técnico en : debe salir Radja Nainggolan, potencialmente al Jiangsu Suning de , y con una cifra cercana a los 20-22 millones de euros los catalanes se mostrarían conformes, aunque le ponen plazo a quienes retornaron al fútbol de . Tienen hasta mediados de julio para decidirse.

Si bien todavía debe verificarse la disposición del belga de salir a una competición menos exigente -y que Vidal encaja perfecto como su reemplazante-, el periódico ratifica que Vidal estaría encantado de reencontrarse con el DT, y que el tiempo que necesita Barcelona tiene relación con lo importante que es el futbolista para la consideración de Ernesto Valverde, y las acotadas posibilidades en el mercado de encontrar un hombre afín al formado por .

Vidal no es el único en la cabeza de Conte: según ESPN, los Nerazzurri tienen la disposición de pagarle 11 millones de euros más Radja Nainggolan a por Nemanja Matic, su ex dirigido en y que goza de pocos minutos en Old Trafford.

Dos que podrían liberar más espacios en la zona de volantes son Joao Mário y Borja Valero. Sigue al rojo la ventana abierta de fichajes.