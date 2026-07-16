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Loai Mohamed

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La final de los Reyes... Argentina supera a Brasil e Italia e iguala el récord de Alemania

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Brazil
Italia
Alemania
España
Argentina
EE. UU.
Inglaterra
Brasil
Italia
Alemania

La semifinal sigue siendo un escollo para Inglaterra

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y avanzó a su segunda final consecutiva y séptima en la historia.

El domingo se medirá a España en la final con la mira en el bicampeonato, mientras Inglaterra luchará por el tercer puesto.

Con esta final, Argentina suma siete y se sitúa segunda en la lista histórica, solo por detrás de Alemania, que lidera con ocho, según Stats Foot.

Así superó a Brasil e Italia (6) y a Francia (4).

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Inglaterra, por su parte, cayó en semifinales por tercera vez consecutiva.

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Opta recuerda que Inglaterra, tras ganar su primera semifinal en 1966, ha perdido las tres siguientes (1990, 2018 y 2026), prolongando su maldición en esta fase.

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