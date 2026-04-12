La estrella saudí refuerza su colaboración con Cristiano Ronaldo

El Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 73 puntos tras vencer anoche al Al-Khalid.

En la jornada 28, Nawaf Boshil dio un nuevo pase decisivo a Cristiano Ronaldo, quien marcó el 1-0 ante Al-Khoudoud.

El tanto llegó tras una jugada inteligente de Ronaldo dentro del área, donde recibió un pase perfecto de Bushel antes de enviar el balón al fondo de la red en el minuto 15, lo que confirma la creciente compenetración del dúo.

Bouchal ya suma 6 asistencias a Ronaldo en la Liga Roshen, 3 de ellas este curso.

Los dos tantos del Al-Nassr los marcaron Cristiano Ronaldo en el 15’ y João Félix en el 47’, en un encuentro en el que el equipo dominó las dos partes.

A falta de seis jornadas y con cinco puntos de ventaja, el título se acerca, sobre todo si mantiene su racha hasta el gran duelo ante el Al-Hilal en la jornada 32, el 7 de mayo.

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