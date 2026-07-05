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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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La estrella francesa advierte: «No será fácil contra Marruecos»

Francia vs Marruecos
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W. Saliba
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Los gallos vencieron a Paraguay con dificultad.

William Saliba, defensa de Francia, advierte que el jueves, en cuartos del Mundial 2026, Les Bleus afrontarán un partido muy difícil contra una de las selecciones más fuertes del torneo.

Saliba destacó que Marruecos se ha ganado estar en esta fase por sus resultados desde el inicio del torneo.

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Tras vencer 1-0 a Paraguay en octavos, el defensa del Arsenal declaró: «Marruecos es una selección muy importante. Ha derrotado a algunas de las mejores desde el inicio del torneo y, lo más importante, no ha perdido ningún partido».

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Y añadió: «Por eso sabemos que no va a ser fácil. Es una selección muy buena, que defiende de maravilla, sabe jugar y cuenta con muchos jugadores con grandes cualidades individuales».

Por ahora, lo principal es recuperarnos físicamente tras el duelo con Paraguay antes de preparar el siguiente partido.

Saliba concluyó: «Primero debemos descansar, pues estamos algo cansados, y luego prepararnos bien para ese partido».

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