La estrella del Feyenoord considera marcharse este verano de De Kuip

Givairo Read, lateral derecho de 20 años del Feyenoord, admite en De Telegraaf que no puede descartar un traspaso este verano pese a tener contrato hasta 2029.

El Feyenoord trabaja este verano para reforzar la plantilla de cara a la Eredivisie, la Copa de la KNVB y la Liga de Campeones, pero retener a Read es igual de importante. El París FC se interesó por el defensa el año pasado, mientras que el Bayern de Múnich y el Manchester City también le seguían de cerca.

Tras el amistoso ganado 0-6 al FC Dordrecht, el jugador confirma ese interés: «No se concretó, pero varios clubes se acercaron. Las cosas salieron como tenían que salir. Nunca se sabe si volverá a pasar».

Aun así, no da por hecho que se marche este verano: «No sé qué me depara el futuro, todo puede pasar».

«Pero no siento que deba marcharme ni que quiera irme del Feyenoord. En absoluto. Tengo buenas sensaciones con el nuevo entrenador (Giovanni van Bronckhorst). Y aún no he ganado ningún título con el Feyenoord. Ese es mi objetivo».

A nivel internacional, aspira a debutar con la selección holandesa pese a la competencia de Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida.

«Tengo objetivos y la selección holandesa es uno de ellos. Sé quiénes tengo por delante, pero también confío en mí mismo. Mi debut es un objetivo. Quiero conseguirlo. También tengo curiosidad por saber quién será el seleccionador. ¿Arne Slot? Por supuesto que lo conozco, fue él quien me hizo debutar en el Feyenoord».