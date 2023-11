La despedida de Jorge Almirón: ¿Qué dijo el extécnico de Boca sobre su salida?

El entrenador se fue del Xeneize luego de la derrota en la final de la Copa Libertadores y dejó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

La derrota de Boca frente a Fluminense en la final de la Copa Libertadores no solo supuso el fin de la ilusión de la séptima, sino que también se transformó en el último partido de Jorge Almirón al frente del equipo, ya que de manera sorpresiva, el domingo por la noche, se conoció que había presentado su renuncia indeclinable al puesto de director técnico.

Antes de acercarse al Predio de Ezeiza para sus últimas palabras al frente del plantel, el Negro publicó un posteo en Instagram, en el que habló de lo que significó dirigir al Xeneize, "la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima" y destacó la impactante movilización a Río de Janeiro.

"Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo" señaló en uno de los párrafos más destacados.