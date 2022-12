La confesión de Cesc: Recomendó al Barcelona fichar a Tchoaumeni

"Hablé con el Barça porque buscaban sustituto para Busquets, pero andaban escasos de dinero"

El Barça se planteó el fichaje de Aurelien Tchouameni antes de que finalmente lo acabase haciendo por el Real Madrid. Es la confesión de Cesc Fàbregas, jugador del Como italiano y ex futbolista del Barça. En una entrevista concedida a 'Fichajes.com', Cesc ha reconocido que se quedó prendado de la calidad del francés, que recomendó su fichaje al Barça y que llegó a hablar con el club catalán para que acometiera su fichaje, pero que no pudo hacerse por motivos económicos.

Cesc habló con el Barça para fichar a Tchouameni

El futbolista del Como confiesa que recomendó al FC Barcelona el fichaje del actualjugador del Real Madrid en su momento: "Sí, es verdad que hablé de Aurelién con el Barça. Querían empezar a preparar la sucesión de Sergio Busquets y para mí era el jugador perfecto", reconoce. Después, explica por qué aquella operación no cuajó: "Fue en un momento en el que el Barça andaba escaso de dinero y creo que no podían ofrecer más de 40 millones de euros. Luego fichó por el Real Madrid, es un fijo allí y es imprescindible en la selección francesa. Para mí, Aurélien no tiene límites", comenta Cesc.

Fàbregas quedó impresionado por el nivel del jugador francés

En esa entrevista en 'Fichajes.com', Fàbregas reconoce que se quedó impresionado la primera vez que vio en acción a Tchouameni: "Me di cuenta rápidamente no era un jugador como los demás. La primera vez que lo vi fue durante un partido de Ligue 1 contra el Burdeos con el Mónaco. Yo estaba en el banquillo y me quedé impresionado con su actuación. Nos ganaron y recuerdo haberle preguntado a uno de nuestros asistentes: “¿pero quién es este centrocampista del Burdeos?”, recuerda.

El ex jugador de Arsenal y Barça, entre otros, explica en la entrevista que mantiene una relación estrecha con el jugador del Real Madrid: "Con Aurélien hable mucho, intercambiamos muchas opiniones, incluso cuando llegó a la selección de Francia. Me pidió muchos consejos sobre mi trayectoria en clubes como Arsenal, Chelsea o FC Barcelona", asegura. También se refirió a su amigo Lionel Messi y alaba a Gavi, jugador azulgrana.

A sus 35 años, Cesc Fabregas, leyenda de la selección española, milita en el Como italiano de la Serie B, donde disfruta la oportunidad de descubrir un nuevo campeonato y donde también es accionista.