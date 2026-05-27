Hans Kraay Jr. cree que a Ronald Koeman se le hizo un nudo en el estómago al descartar a Jeremie Frimpong. Sorprendentemente, el lateral derecho del Liverpool no entró en la lista definitiva de la selección holandesa para el Mundial, anunciada el miércoles.

«Seguro que ha sido una de las llamadas más desagradables que ha tenido que hacer Koeman», afirma Kraay en un análisis para ESPN. «No creo que Luciano Valente y Kees Smit le hayan dado la lata por teléfono».

«Pero Frimpong, a pesar de su temporada irregular, seguramente lo habría esperado un poco. Porque en los partidos clave contra España estuvo muy bien como extremo derecho retrasado». Kraay se refiere a los cuartos de final de la Liga de Naciones del año pasado, cuando la Oranje cayó eliminada tras la tanda de penaltis.

Frimpong podría haber actuado como lateral derecho, puesto de Denzel Dumfries, quien finalmente le gana el puesto.

«Eso está claro. A Mats Wieffer lo conocemos en el Feyenoord como centrocampista derecho, pero en el Brighton & Hove Albion rinde de maravilla como lateral, y todos lo vemos así. También puede actuar como lateral derecho», elogia Kraay al exjugador del Feyenoord. «Así se mide a los extremos izquierdos del Arsenal y del Manchester City».

“Es el segundo lateral derecho de Koeman”, concluye Kraay, que entiende la elección de Wieffer por la temporada irregular de Geertruida.

Wieffer (26) suma catorce partidos con la selección y no juega desde junio, cuando Holanda venció 8-0 a Malta.