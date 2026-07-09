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Valentijn Driessen perscoImago/De Telegraaf
Rian Rosendaal

Traducido por

Koeman hijo arremete con dureza contra Driessen tras el ataque a su padre

Holanda
R. Koeman

Ronald Koeman hijo está muy enfadado con Valentijn Driessen. El jefe de la sección de fútbol de De Telegraaf criticó con dureza a Ronald Koeman tras la eliminación de la selección holandesa en el Mundial, lo que disgustó al portero del Telstar.

Las imágenes de la rueda de prensa tras el Holanda-Marruecos, en las que Driessen presiona a Koeman, se emitirán el jueves en Het Oranje Café. «Ya está bien. Lo vi al día siguiente y pensé: qué falta de respeto. Eso también nos afecta como familia. Basta ya».

«Se puede criticar la alineación y el juego; eso es parte del fútbol. Pero el tono… Es mi padre, pero también Ronald Koeman, que ha dado mucho a los Países Bajos. ¡Basta ya!», añade el hijo del exseleccionador.

Las críticas afectaron mucho a la familia, admite el portero del Telstar: «Fue duro, casi humillante».

A Koeman hijo le molestan a menudo las opiniones tan duras de los analistas de fútbol. «Pero lo que siempre me molesta es que a todos esos exfutbolistas les repugnaba que se quejaran de ellos en su día. Y ahora hacen lo mismo».

«Todos ellos han vivido lo desagradable que es. Y también para la familia. Pero bueno, también tienen que ganarse el pan, claro», concluye el portero, consciente de cómo funciona el fútbol.

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