Ko Itakura podría dejar el Ajax tras solo un año

Según Sport Bild, Ko Itakura podría volver este verano al Borussia Mönchengladbach, que está muy interesado en el defensa japonés.

El verano pasado fichó por el Ajax procedente del Gladbach por unos diez millones de euros, y ahora podría recorrer el camino inverso.

El club lo ve como el reemplazo ideal de Nico Elvedi, quien podría marcharse este verano. Hasta ahora solo el Leeds United se ha interesado por el defensa suizo y ha ofrecido 8,5 millones, por debajo de los diez que pide el club.

El club quiere fichar a Itakura, pero primero debe vender a Elvedi. Por eso, el Ajax aún no ha recibido oferta oficial.

Ya en invierno «Die Fohlen» intentó ficharlo cedido, pero el Ajax se opuso; ahora, en cambio, lo dejaría marchar.

Esta temporada ha jugado 18 partidos en la Eredivisie con el Ajax y marcó un gol, en la visita al FC Volendam (2-2).

Al final de la temporada también actuó como mediocentro defensivo.

Entre 2022 y 2025 jugó en el Gladbach, y antes pasó por Schalke 04, Manchester City y FC Groningen.