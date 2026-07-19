Kaká aconseja a Brasil: «Seguid el ejemplo del proyecto de Marruecos»

El brasileño Kaká, exjugador del Milan y del Real Madrid, analizó con sinceridad la situación de la selección y del fútbol brasileño tras la temprana eliminación del Mundial 2026.

La Seleção cayó 2-1 ante Noruega en octavos del Mundial 2026, su primer título desde 2002.

Kaká, Balón de Oro 2007, advierte que los últimos torneos internacionales mandan una señal alarmante y piden una revisión profunda.

Según ESPN, el astro brasileño ha explicado: «Estos momentos en el Mundial demuestran que nos estamos quedando atrás, por lo que la reestructuración de nuestra forma de trabajar debe comenzar por que la Federación Brasileña de Fútbol tome las riendas, implique a los clubes y diga: “Vamos a pensar en un proyecto a largo plazo, qué vamos a hacer, cómo vamos a gestionar este proceso, cómo vamos a involucrar a las categorías de base y cómo vamos a formar a todos estos deportistas».

Kaká cree que Brasil debe recuperar su identidad tomando como referencia modelos sólidos como los de Marruecos, Francia y España.

Añadió: «No conozco en detalle el proyecto de Marruecos, pero parece sólido y de larga duración. Primero fueron campeones mundiales sub-20, y de ahí surgieron los jugadores para la absoluta; luego, el técnico de esa categoría pasó a dirigir a la mayor».

Perdieron con Francia, una de las favoritas, pero hicieron un gran papel y en el último Mundial llegaron a semifinales. Son ejemplos a seguir.

También mencionó a Francia y España: «Si no me equivoco, 20 de los jugadores que disputaron la final olímpica contra Brasil ahora están en la selección española».

Kaká, que espera que surja una nueva generación capaz de reforzar a la selección brasileña de forma sostenible, subrayó: «Necesitamos realizar un análisis exhaustivo y pensar en un proyecto a largo plazo».