¿Jugará el Mundial 2030? La respuesta de Messi sorprende

Lionel Messi, capitán de Argentina, no descarta jugar el Mundial 2030 a sus 43 años.

Tras ganar Qatar 2022 con 35 años, muchos creyeron que sería su despedida, pero él siguió brillando en 2026.

En el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ha marcado cinco goles en los dos primeros partidos ante Argelia y Austria, clasificando a Argentina para la segunda ronda antes de jugar contra Jordania.

Con 18 tantos, lidera la tabla de goleadores del torneo y ya es el máximo anotador histórico.

Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar el Mundial de 2030, a disputarse en España, Portugal y Marruecos, respondió: «Ya veremos qué pasa».

Hace días había dicho que no pensaba participar, pero ahora su respuesta fue menos tajante.

Estas palabras sugieren que aún no descarta jugar un séptimo Mundial. especialmente tras haber dudado de su participación en la Copa América 2024 y el Mundial 2026 por su estado físico, antes de regresar y brillar de nuevo.

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Una estatua gigantesca en la Patagonia

En Argentina le rindieron homenaje con una estatua de 26 metros en Cotrical, Patagonia.

La obra, que requirió 18 meses de trabajo, fue realizada por el escultor argentino Aldo Perroisa, quien la definió como un homenaje al «embajador de Argentina» en el mundo.

La obra reproduce el instante en que Messi se arrodilló en la final del Mundial 2022 tras el penalti decisivo contra Francia, con la camiseta argentina en la mano y el dedo apuntando al cielo, en homenaje a su abuela.

La inauguración coincidió con su 39.º cumpleaños, cuando sus compañeros de la Albiceleste le obsequiaron regalos especiales en la concentración, un momento que se viralizó en redes.