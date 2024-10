¿Quiénes son los grandes jugadores que no ganaron el Balón de Oro?

Conoce a las leyendas más grandes fútbol que lamentablemente se quedaron sin ganar un Balón de Oro.

El Balón de Oro es un premio que todos quieren ganar. Desde que la revista France Football otorgó el primer reconocimiento, en 1956, cada año se premia al que se considera es el mejor jugador del mundo, aunque muchas veces no ha sido así.

Muchos grandes jugadores nunca ganaron un Balón de Oro, a pesar de su talento indiscutible.

A lo largo de la historia hemos visto pasar a grandes futbolistas, pero dadas las reglas impuestas en un principio era imposible que un jugador no nacido en Europa se llevara el galardón. Fue hasta 2009 que se decidió abrir la brecha para que todos tuvieran chances de participar, sin importar su nacionalidad o la liga en la que se desempeñaran.

Aún así con el paso de los años vimos como varias leyendas se quedaron con las ganas de ganar el codiciado trofeo de la revista francesa. Por ello, en GOAL te mostramos a todos los jugadores que nunca ganaron un Balón de Oro.

FRANCO BARESI

El italiano marcó toda una época. Logró un tricampeonato de la Copa de Europa, un Mundial y seís Scudettos con el Milán. Todo ese palmarés no le sirvió a uno de los mejores defensores del planeta para llevarse el Balón de Oro en 1989, año en que fue nominado y que al final fue vencido por Marco van Basten.

DENNIS BERGKAMP

Leyenda del Arsenal que formó parte de una gran generación de holandeses. Sus jugadas de fantasía ayudaron a que fuera nominado al Balón de Oro de 1995, pero el premio se lo llevó Roberto Baggio.

ALESSANDRO DEL PIERO

El futbolista italiano con más goles en la histora de la Juventus nunca pudo ganar el reconocimiento de la revista France Football, pese a que se trató de un killer de época. Además fue campeón del mundo con la Azzurri, pero ni así llegó a ser nominado.

ARJEN ROBBEN

Lideró una de las más grandes épocas del Bayern Múnich y con Holanda se quedó muy cerca de ganar un Mundial. El hombre de la zurda privilegiada vivió su mejor momento en 2013, cuando ganó todos los títulos posibles a nivel de clubes. Pese a todos sus esfuerzos, ese año fue vencido por Cristiano Ronaldo.

PAOLO MALDINI

Uno de los mejores defensas de todos los tiempos, sin duda. Maldini levantó cinco Champions y siete Scudettos con el Milan, pero increíblemente nunca fue tomado en cuenta para ganar el Balón de Oro, más que en 2003, cuando quedó por detrás de Pavel Nedved.

RAÚL

El histórico atacante español del Real Madrid hizo lo que quiso en el Bernabéu. En su momento batió todas las marcas del club y en tres ocasiones seguidas ganó el reconocimiento a mejor delantero del año por la UEFA. Aún así, en 2001 perdió la batalla por el Balón de Oro contra Michael Owen.

THIERRY HENRY

El francés tenía una exquisita técnica individual que lo llevó a ser nominado al galardón, en 2003. Para sorpresa de muchos perdió frente a Pavel Nedved.

XAVI HERNÁNDEZ

Uno de los mejores mediocampistas de toda la historia. Por varios años lideró al Barcelona. Ganó el sextete con Guardiola y un Mundial con España. Pese a que figuraba entre los mejores del mundo, a la hora de competir por el Balón de Oro siempre se quedó en el camino.

ANDRÉS INIESTA

El gran aliado de Xavi y el culpable de la primera Copa del Mundo de España, en Sudáfrica 2010. El manchego enamoró a los aficionados con su calidad, pero nunca fue suficiente para ganar un Balón de Oro. Siempre tuvo que ver a su compañero Lionel Messi llevarse el premio.

DIEGO MARADONA

No hacen falta describir todo lo que logró Diego. Un adelantado a su época. Enamoró a todo un país, los hizo creer que todo era posible ganar un Mundial y en 1986 lo consiguió en el más alto nivel. Puso en el mapa al Napoli, llevándolo a ganar dos títulos de liga, una Copa Italia y hasta una Copa UEFA. lamentablemente, Maradona ni siquiera pudo estar entre los nominados, ya que en sus tiempos el premio no se le entregaba a un jugador que no fuera europeo.