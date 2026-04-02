Jugador del Al-Nasr: Mitrović fue una bestia implacable

El brasileño Pinto Matheus, portero del Al-Nassr, ha hecho unas declaraciones llamativas sobre el serbio Aleksandar Mitrović, actual delantero del Al-Rayyan qatarí y exjugador del Al-Hilal, al que ha descrito como un «monstruo despiadado».

El Al-Hilal fichó a Mitrovic en el verano de 2023, pero este se marchó tan solo dos años después debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

Bento declaró a la cadena brasileña «X Sports»: «Cuando llegué, me encontré con una competencia muy dura y jugadores del más alto nivel; en el Al-Ittihad estaban Karim Benzema y N’Golo Kanté, que luego se marchó a Turquía».

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Y añadió: «En el Al-Hilal estaba Aleksandar Mitrović, ese jugador que era temible dentro del área, sobre todo por su enorme capacidad en el juego aéreo, donde era como una bestia imparable».

Sobre la diferencia cultural entre Arabia Saudí y otros países, Pinto dijo: «Sin duda, es diferente; hay una cultura distinta y un país totalmente diferente a Brasil, pero cuando se trata de fútbol, la pasión está presente en todas partes».

Y continuó: «Quizá la diferencia radique solo en la forma de animar, ya que nosotros estamos en Sudamérica y ellos en el mundo árabe, pero al final la pasión sigue siendo la misma, brota de los corazones, donde todos aman el fútbol con toda sinceridad».

Habló también de su sueño de participar con Brasil en el Mundial, diciendo: «Considero que representar a la selección nacional es una gran responsabilidad, y todo jugador sueña con ese momento, por lo que debe estar preparado para asumirla con toda seriedad».

Y concluyó: «Por mi parte, seguiré trabajando con todas mis fuerzas para alcanzar este objetivo, ya que no difiere mucho de lo que hago siempre: me esfuerzo por trabajar duro y dedicar todo mi esfuerzo a mejorar y llegar a esa etapa».



