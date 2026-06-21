Jürgen Klopp está furioso con Rafael van der Vaart

Jürgen Klopp criticó a Rafael van der Vaart por sus comentarios sobre Virgil van Dijk. El exentrenador del Liverpool respondió el sábado en la cadena alemana ARD al análisis del exinternacional, quien durante el Mundial Países Bajos-Japón (2-2) habló de forma negativa sobre el capitán neerlandés.

Tras el encuentro, Van der Vaart recordó un momento en el que Van Dijk perdió de vista al delantero japonés Ayase Ueda. Aunque el defensa marcó un gol, el analista no se impresionó por la actuación del capitán naranja.

Para ilustrarlo, comparó al central con un Boeing 747, lo que irritó a Klopp.

«No sé si merece la pena mencionar a Rafael van der Vaart. Pero si alguna vez dice algo positivo sobre un jugador, estaré dispuesto a volver a tomarlo en serio», comentó con sarcasmo Klopp.

«Da la sensación de que ve algo, lo expresa de forma florida y luego arremete con toda su fuerza. Pero no es para tanto», afirmó Klopp.

Klopp y Van Dijk trabajaron juntos en el Liverpool entre 2018 y 2024, periodo en el que el holandés se convirtió en un icono del club y conquistaron títulos como la Liga de Campeones y la Premier League.