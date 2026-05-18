José Mourinho volverá al Real Madrid tras el verano

José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid, según confirmó Fabrizio Romano con su ya famoso «here we go». El portugués firmará por dos años con su exequipo.

Este sábado el Real Madrid cierra la temporada ante el Athletic Club, después de lo cual el técnico viajará a Madrid para firmar su contrato.

El club inició la temporada con Xabi Alonso, destituido en enero, y luego con Álvaro Arbeloa de forma interina, quien dejará el cargo tras el partido.

Ya dirigió al club entre 2010 y 2013, sumando 178 partidos.

En ese periodo ganó una Copa del Rey y un título de Liga. Después dirigió al Chelsea, Manchester United, Tottenham, Fenerbaçhe y Benfica.











