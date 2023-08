Jorge Vilda lamenta el "comportamiento impropio" de Luis Rubiales y condena "sin paliativos cualquier actitud machista"

"Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada", dice el seleccionador en un comunicado..

Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol, lamentó lo que consideró como un "comportamiento impropio" del hasta hoy presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, tras la final del Mundial ganado por La Roja el pasado domingo.

Además, Vilda lamentó el hecho de que haya empañado el mayor éxito del equipo en su historia al lograr el título frente a Inglaterra por un gol a cero gracias al tanto de Olga Carmona.

"Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales ha realizado y que él mismo ha reconocido", manifiesta el seleccionador en un comunicado remitido a la Agencia EFE.

COMUNICADO DE JORGE VILDA

"Los acontecimientos sucedidos desde que España ganó por primera vez en su historia la Copa del Mundo Femenina y hasta el día de hoy han sido un auténtico despropósito y han generado una situación inaudita, empañando un triunfo merecido de nuestras jugadoras y de nuestro país.

No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular.

Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada.

Se ha generado un clima a todas luces indeseable, alejado de lo que tendría que haber sido una gran celebración del deporte español y del deporte femenino.

A tal efecto le he trasladado el contenido de estas declaraciones al presidente actual de la RFEF y al hasta ahora máximo dirigente Luis Rubiales.

Mi labor como Seleccionador Nacional Femenino y Director Deportivo de las Selecciones Femeninas siempre ha estado orientado a conseguir éxitos deportivos, pero también a promover iniciativas que fomentan la inclusión, el respeto y la equidad.

La consecución del Campeonato del Mundo Femenino y los éxitos logrados en categorías inferiores, son el reflejo del trabajo que se ha realizado desde la Federación que apoya de forma indiscutible el deporte femenino. Reitero mi compromiso inquebrantable con la promoción de un deporte que sea un modelo de igualdad y respeto en nuestra sociedad".