Jonathan Dos Santos confirma que no llegará en su mejor nivel a la Copa Oro

El mediocampista del Galaxy reconoce atravesar dificultades en su estado físico, a dos semanas de debutar en la justa.

La Selección mexicana y Tata Martino tendrán una situación anormal en la Copa Oro, pues durante los días recientes muchos jugadores convocados han descartado su presencia en la competición continental. Ya sea por lesiones o situaciones personales, el torneo se ha vuelto un completo dolor de cabeza para el Tri, pudiendo tener aún más descartes.

En una entrevista previo a la competición, Jonathan Dos Santos reconoció estar lejos de su forma óptima, sembrando dudas sobre si asistirá al torneo que arranca en dos semanas. “En los últimos tres partidos no he estado a mi mejor nivel, no son excusas, pero sí un poco de todo; que el equipo no está al 100 por ciento, se nota un poco el cansancio en las piernas, viajes, sabemos que esto es el futbol, tenemos que pensar en positivo”, dijo.

"Son bajas muy importantes, jugadores que nos han dado muchísimo en los últimos años, pero bueno, al final la Selección Mexicana siempre ha tenido grandes jugadores", finalizó el menor de los Dos Santos.

Javier Aquino, Tecatito Corona, Héctor Herrera, Carlos Vela, Miguel Layún, Chicharito Hernández e Hirving Lozano son los futbolistas clave del Tri que anunciaron que no participarán en la 2019. Por lesiones, aún se podrían unir José Ivan Rodríguez, Carlos Salcedo y el mismo Jona.