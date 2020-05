Johnny Herrera apura el regreso de Isla y Díaz a Chile

"Basta de buenas intenciones y concretar", marcó el histórico número 25. "Menos promesas y vamos a cumplir", consolidó sobre los bicampeones.

Está inquieto Johnny Herrera sobre el mercado de Universidad de Chile, que cuando vuelva el fútbol seguirá peleando por el Torneo 2020. El último ídolo de la institución laica y más campeón en su historia aguarda por los regresos a de Mauricio Isla y Marcelo Díaz, que en reiteradas ocasiones manifiestan públicamente su deseo de jugar por la U. Y a los bicampeones con La Roja los presiona, los apura, les pide gestos. Señales por la U.

El Huaso quiere terminar su carrera en el club de sus amores y así debutar en el torneo local, ya que su cuna futbolística - - se desprendió de él muy joven, y su equipo de debut fue . En todo caso su presente es Fenerbahçe y la batalla entre River y Boca por su carta.

Carepato ya avisó que después de que se le termine el contrato en Racing no se ve en otro lugar que no sea el Centro Deportivo Azul si las negociaciones dan frutos.

Samurái, figura en el Nacional en el último marzo pero con la camiseta de Everton, opinó en entrevista con Las Últimas Noticias que "en cuanto a Marcelo y Mauricio, que vayan a la U, que hagan el desfuerzo. Pero yo vengo escuchando esto hace como cinco años, basta de buenas intenciones y concretar, porque si digo que quiero y llega otro club y me ofrece dos pesos más y me voy al otro club, es porque tanto no lo quería. Menos promesas y vamos a cumplir, o sea, a mí me encantaría ver a esos jugadores para que la U vuelve a donde tiene que estar, que es peleando campeonatos y dejar atrás este año malo".