Johan Derksen revela lo que le molesta muchísimo de Danny Makkelie

Johan Derksen entiende que la FIFA haya designado a Danny Makkelie como árbitro para el Mundial, pero lo critica con dureza.

«No creo que esté haciendo una buena temporada. Pero se lo debe a su reputación internacional», afirma Derksen al inicio de la emisión del viernes. Para Makkelie (43), es su segundo Mundial, tras el de Catar 2018.

Además, critica que haya pitado con frecuencia en Arabia Saudí. «El Bigote» asegura que, desde un punto de vista humano, eso no es aceptable.

«No lo entiendo y eso me molesta. Lo he dicho varias veces: Makkelie es gay y va a arbitrar a Arabia Saudí, donde a un gay lo cuelgan por ser gay. Pienso: no se hace por dinero ni por placer», insiste Derksen.

«Es un chollo para Makkelie. Se lo conceden», concluye Derksen. Makkelie fue VAR en el Mundial 2018 y árbitro en las Eurocopas 2021 y 2024.

Hace unos años, Makkelie definió arbitrar en la Saudi Pro League como una «experiencia maravillosa» y defendió que el deporte no debe mezclarse con la política.