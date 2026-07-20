Johan Derksen reacciona a las imágenes comprometedoras de Wilfred Genee

Johan Derksen mostró su repulsa en «Groeten uit Grolloo» por el escándalo que rodeó a Wilfred Genee la semana pasada. «Roddelpraat» emitió imágenes en las que Genee aparecía siendo infiel. Los presentadores Jan Roos y Dennis Schouten le pidieron una reacción, que no llegó.

En el vídeo que mostraron se ve a Genee agarrando por las nalgas a una mujer de unos 25 años y atraéndola hacia él. «Aquí vuelve a agarrarla por el culo. Son imágenes muy claras», comentó Schouten. «Ese Genee, sí que se atreve», añadió Roos.

Schouten admitió que había mostrado las imágenes a Genee antes de la emisión y le preguntó si quería comentarlas, pero el presentador de «Vandaag Inside» no respondió.

Derksen reaccionó este lunes: «Wilfred estaba en su bar de Soest y se abrazó con su exniñera».

«Yo trabajo en Hilversum, en el Media Park. Todas esas mujeres de la producción y la redacción se abrazan. Es algo muy habitual», explica Derksen. «Pero alguien en el bar les hace una foto. Y de repente Wilfred aparece en los medios como un infiel. Eso es muy desagradable para su mujer y sus hijos».

No hubo nada más que un abrazo, y lamento que eso sea noticia. Es triste que hasta RTL Boulevard y Shownieuws se sumen sin rigor periodístico.

«Creo que se está cometiendo una gran injusticia con Wilfred», concluye Derksen en defensa de su compañero de VI. «Le pasó lo mismo en Curaçao, cuando fue a la playa con Youri Mulder y Wieke, nuestra maquilladora. Youri y Wieke tienen una relación. Wilfred fue a por bebidas y Wieke también salía en la foto. Se publicaron esas fotos. Se dijo que Wilfred era infiel, aunque no era cierto; solo que Youri no salía en la foto.