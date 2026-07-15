Johan Derksen está indignado: «Este padre ha sobrevalorado muchísimo a su hijo»

Johan Derksen criticó el traspaso de Sean Steur al Newcastle United en la primera emisión de «Vandaag Inside» el martes.

El joven de 18 años, que disputó 26 partidos oficiales con el primer equipo, reportó al Ajax 27 millones de euros.

El joven talento de Volendam firmó la semana pasada por cinco temporadas con el Newcastle. Algo incomprensible, según opina el crítico Derksen: «El padre de Steur ha sobrevalorado enormemente a su hijo».

«Ese chico no está preparado físicamente para la máxima categoría de Inglaterra. Aún no está a la altura».

«Pero como pueden ganar dinero, son tan codiciosos que lo lanzan a los leones. ¡En Inglaterra le van a dar una paliza!»

Valentijn Driessen coincide: «Con los de Volendam siempre pasa lo mismo: solo les importa el dinero. Una lástima...»

Derksen hubiera preferido que Steur se quedara más tiempo en los Países Bajos. «Tiene muchas cualidades, pero debería quedarse dos años más en el Ajax para ganar prestigio y quizá jugar con la selección».