Johan Derksen arremete: «El peor invitado que hemos tenido nunca en Vandaag Inside»

Johan Derksen criticó a Alex Pastoor el viernes en «Vandaag Inside».

Pastoor, de 59 años, analizó el jueves el partido de cuartos de final del AZ en la Conference League y lució una chaqueta muy llamativa.

Derksen recordó que Pastoor, sin equipo actualmente, “está convencido de que es candidato al Ajax”.

«Sí, de verdad, así es ese chico. Se tiene en muy alta estima. Entonces eres una persona afortunada, porque yo también lo tengo. Pero no lo considero en absoluto adecuado para el Ajax», opina De Snor.

Nico Dijkshoorn, amigo de Pastoor, rechaza la crítica y lo describe como una de las personas más modestas del fútbol.

«Ha estado aquí de visita en el bar y fue tan modesto que no dijo nada en toda la noche. Fue más o menos el peor invitado que hemos tenido nunca», aclara Derksen. «Normalmente es un poco sabelotodo, pero con nosotros fue más bien un don nadie».

El presentador Wilfred Genee pregunta a Dijkshoorn si se puede bromear con Pastoor, y el escritor concluye con una broma: «Sí, pero aun así es un capullo, claro».