«Joachim Löw regresa de forma totalmente inesperada y llevará a este país al Mundial de 2026»

Según informan varias fuentes de Ghana, Joachim Löw mantiene actualmente conversaciones muy avanzadas con ese país. El exitoso seleccionador alemán podría llevar a la selección africana al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según fuentes bien informadas, solo quedan por pulir algunos detalles del contrato y entonces se podrá firmar el acuerdo. Löw ganará 150 000 euros al mes.

A principios de esta semana, Ghana destituyó al seleccionador Otto Addo, quien había sido entrenador principal de las Black Stars durante unos dos años. Su última etapa al frente de la selección fue la menos exitosa.

Ghana lleva ya cuatro partidos sin conseguir un empate o una victoria. En noviembre, el número 72 del ranking de la FIFA perdió contra Japón (2-0) y Corea del Sur (1-0); en esta fase de partidos internacionales, las cosas salieron mal contra Austria (5-1) y Alemania (2-1).

Por lo tanto, Ghana quiere contratar a Löw de cara al Mundial. El exseleccionador de Alemania logró ganar el Mundial de 2014 con Alemania. En la final, Argentina cayó por 1-0.