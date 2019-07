Jeffri Flores no continuará en Platense

Liga Nacional de Honduras: El propio jugador anunció que no continuará jugando para los Tiburones Blancos la próxima temporada.

Jeffri Flores le puso punto final a su relación con Platense de la Primera División de Honduras. El jugador anunció que no continuará la próxima temporada con el conjunto escualo luego de dos años y medio en Puerto Cortés.

"Primeramente le agradezco a Dios por haberme permitido poder estar en una gran institución como Platense FC, le agradezco a la junta directiva por la confianza que me dio y especialmente a Edgard Álvarez, ya que fue el que confió en mí, no me despido, si no un hasta pronto. Dios bendiga a mis compañeros y a toda la afición escuala, Dios tiene grandes cosas para el equipo solo tiene que ponerlo a él de primero. Me voy a con un bonito recuerdo en mi corazón, deseo muchos éxitos y muchos campeonato, Dios los bendiga", escribió el jugador en su cuenta oficial de Facebook.

Así, Flores se suma a la larga lista de bajas de Platense luego de las salidas de Kevin Hernández, Norman Cabreram, Andrés Pineda, Juan Bolaños, Gerson Rodas, David Mendoza, Robbie Matute, Pedro Pablo Mencía, Rundell Winchester, Carlos Martínez y Carlos Caballero.

Lo cierto es que Flores podría continuar su carrera en Motagua, con el que ya ha tenido conversaciones, o también está la chance de un regreso a Real , anque todo seguramente se defina los próximos días.