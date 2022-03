Jackson Martínez: "Viví una vida de lujuria y pecado"

POR JAVIER DE PAZ.- Que Jackson Martínez pasó una mala racha que acabó derivando en un bajón de su juego y su posterior retirada era un secreto a voces, pero el propio exdelantero colombiano ha dado a concoer algunos de esos detalles en una entrevista concedidA a la televisión de su país "Canal 1".

El que fuera el gran fichaje estrella del Atlético de Madrid en la temporada 2015/2016 confesó los momentos que pasó cuando iba de fiesta en fiesta, algo que acabó yéndosele de las manos: "Viví una vida hecha de lujuria y pecado, disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal, como lo ve el resto del mundo".

"No verás a Dios como tu todo a no ser que él sea lo único que te quede. Y por eso tomé la decisión de enfocarme en él", reconoció el exjugador nacido en Quibdó, que optó por el camino de la fé tras haber sido uno de los principales atacante del fútbol mundial, firmando 96 goles en 136 partidos con la camiseta del Oporto.

Jackson contó en qué momento dejó de controlar la situación, influenciado por compañías que no eran buenas a la hora de seguir su trayectoria entre los mejores: "En mi caso fue cuando empecé a darme cuenta de que algunos de los amigos con los que iba a fiestas querían más. Me rodeaban de alcohol, cigarrillos y tantas cosas más".

"Llegué para ser el '9' y no tuve los minutos que me hubiera gustado"

El colombiano también se refirió a su etapa en el Atlético de Madrid, firmando por los rojiblancos en 2015 por unos 35 millones de euros tras deslumbrar en Portugal para hacerse con el hueco en la delantera que dejaba Mario Mandzukic, ya con Fernando Torres de vuelta en el equipo. Pero la cosa no fue tan bien como se esperaba.

Jackson Martínez jugó poco más de 1.00 minutos entre todas las competiciones, logrando hacer sólo 3 goles y disputar apenas un partido completo hasta que en el mercado de invierno el Guangzhou chino desembolsara 42 millones por él, una bendición para los colchoneros tal y como pintaba el asunto. "Llegué para ser el '9' del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Yo sé que con partidos iba a responder, pero el entrenador estaba jugándose su puesto y rotaba bastante. Lo que me molestó no lo he dicho porque pasó fuera de la cancha, ese fue el motivo de mi salida".

Después de tampoco responder como se esperaba en la liga china y varias cesiones al Portimonense portugués, Jackson se quedó sin equipo y decidió colgar las botas en el año 2020.