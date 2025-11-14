Italia vs. Noruega, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Italia recibe a Noruega este domingo 16 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio San Siro, por la décima jornada del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Italia vs. Noruega de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

La Azzurra llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Moldavia en la fecha nueve, con goles de Gianluca Mancini y Francesco Pio Esposito. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso es segundo en el Grupo I con 18 puntos, sin opciones realistas de aspirar a arrebatarle la cima a los noruegos, resignados a buscar el Mundial a través del repechaje.

Por su parte, los Vikingos Rojos vencieron por 4-1 a Estonia en su más reciente partido de la eliminatoria, con dobletes de Erling Haaland y Alexander Sorloth. El cuadro a cargo de Ståle Solbakken es líder en la tabla con 21 unidades y ventaja de 17 goles sobre Italia, por lo que se les puede considerar clasificados a la Copa del Mundo.

Cómo ver Italia vs Noruega, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica ESPN 2, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, FOX Sports 1, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 1 y Fubo Sports.

Hora de inicio de Italia vs Noruega

El partido se disputa este domingo 16 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Italia

La Azzurra corre el riesgo de perderse su tercer Mundial consecutivo. Italia regresa a la repesca, donde fracasó rumbo a las Copas del Mundo de Qatar 2022 (0-1 vs. Macedonia del Norte) y Rusia 2018 (0-1 vs. Suecia).

Noticias de la Selección de Noruega

Los Vikingos Rojos harán su regreso a un Mundial desde su última aparición en 1998 y además, Erling Haaland tendrá la oportunidad de sobresalir en un escenario que será nuevo para él.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

