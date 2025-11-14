+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
team-logoItaly
San Siro
team-logoNorway
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (Estados Unidos)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Italia vs. Noruega, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 entre Italia y Noruega, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Italia recibe a Noruega este domingo 16 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio San Siro, por la décima jornada del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Italia vs. Noruega de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

La Azzurra llega al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Moldavia en la fecha nueve, con goles de Gianluca Mancini y Francesco Pio Esposito. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso es segundo en el Grupo I con 18 puntos, sin opciones realistas de aspirar a arrebatarle la cima a los noruegos, resignados a buscar el Mundial a través del repechaje.

Por su parte, los Vikingos Rojos vencieron por 4-1 a Estonia en su más reciente partido de la eliminatoria, con dobletes de Erling Haaland y Alexander Sorloth. El cuadro a cargo de Ståle Solbakken es líder en la tabla con 21 unidades y ventaja de 17 goles sobre Italia, por lo que se les puede considerar clasificados a la Copa del Mundo.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Italia vs Noruega, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaUEFA TV
SudaméricaESPN 2, Disney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosViX, FOX Sports 1, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 1 y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Italia vs Noruega

crest
Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo I
San Siro

El partido se disputa este domingo 16 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Italy contra Norway alineaciones

ItalyHome team crest

3-1-4-2

Formación

4-1-4-1

Home team crestNOR
1
C
G. Donnarumma
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
22
G. Di Lorenzo
5
M. Locatelli
3
F. Dimarco
8
D. Frattesi
18
N. Barella
7
M. Politano
9
M. Retegui
15
F. Esposito
1
O. Nyland
17
T. Heggem
14
J. Ryerson
5
D. Wolfe
3
K. Ajer
6
P. Berg
18
K. Thorstvedt
7
A. Soerloth
20
A. Nusa
8
S. Berge
9
C
E. Haaland

4-1-4-1

NORAway team crest

ITA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • G. Gattuso

NOR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Solbakken

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Italia

La Azzurra corre el riesgo de perderse su tercer Mundial consecutivo. Italia regresa a la repesca, donde fracasó rumbo a las Copas del Mundo de Qatar 2022 (0-1 vs. Macedonia del Norte) y Rusia 2018 (0-1 vs. Suecia).

Noticias de la Selección de Noruega

Los Vikingos Rojos harán su regreso a un Mundial desde su última aparición en 1998 y además, Erling Haaland tendrá la oportunidad de sobresalir en un escenario que será nuevo para él.

Cómo llegan al partido

ITA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
18/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

NOR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
22/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ITA

Últimos partidos

NOR

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

6

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

0