Inter de Milán vs. Kairat, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter de Milán recibe a Kairat este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Giuseppe Meazza, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Inter de Milán vs. Kairat de la Champions League 2025-26

Los Nerazzurri llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-0 a Unión Saint-Gilloise en la fecha 3, con goles de Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu y Francesco Pio Esposito. El equipo dirigido por Christian Chivu es tercero en la clasificación con nueve puntos.

Por su parte, el Equipo del Pueblo empató por 0-0 frente a Pafos en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Rafael Urazbakhtin es trigésimo cuarto en la tabla con una unidad.

Cómo ver Inter de Milán vs Kairat, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 7 Sudamérica ESPN 2 (Argentina, Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México Caliente TV Estados Unidos Paramount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV<.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2, ESPN 5 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Hora de inicio de Inter de Milán vs Kairat

Liga de Campeones - Champions League Giuseppe Meazza

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Inter de Milán

En Italia han comenzado a caer algunas criticas alrededor del rendimiento de Lautaro Martínez, quien se encuentra en una sequía goleadora.

Además, hubo cierta polémica alrededor de Josep Martínez, quien estuvo en el banquillo en el último juego del Inter, a pesar de estar bajo investigación por la muerte de un hombre mayor en un accidente de tránsito.

Noticias del Kairat

El Equipo del Pueblo acaba de ganar el título de la temporada 2025 de la Liga Premier de Kazajistán, con lo que aseguró su para a la ronda de clasificación para la próxima edición de la Champions League. Además es su quinto trofeo de liga de su historia y segundo consecutivo.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

