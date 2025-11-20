+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Inter de Milán vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Inter de Milán y AC Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Inter de Milán recibe a AC Milán este domingo 23 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Giuseppe Meazza, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Inter de Milán vs. AC Milán de la Serie A 2025-26

Los Nerazzurri llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a la Lazio en la fecha 11, con goles de Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny. El equipo dirigido por Cristian Chivu es líder en la clasificación con 24 puntos.

Por su parte, los Rossoneri empataron por 2-2 frente a Parma en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Alexis Saelemaekers y Rafael Leao. El cuadro a cargo de Massimiliano Allegri es tercero en la tabla con 22 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inter de Milán vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+
MéxicoESPN, Disney+
Estados UnidosFOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Inter de Milán vs AC Milán

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Meazza.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra AC Milán alineaciones

Inter MilánHome team crest

3-5-2

Formación

3-5-2

Home team crestMIL
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
95
A. Bastoni
32
F. Dimarco
20
H. Calhanoglu
23
N. Barella
8
P. Sucic
30
C. Augusto
9
M. Thuram
10
C
L. Martinez
16
C
M. Maignan
46
M. Gabbia
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
33
D. Bartesaghi
19
Y. Fofana
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
11
C. Pulisic
10
R. Leao

3-5-2

MILAway team crest

INT
-Alineación

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

MIL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Allegri

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Inter Milán

Akanji habló para SportMediaset durante la semana, momento que aprovechó para hablar del derbi.

"¿El derbi contra el Milán? ¡Qué ganas tengo!, pero aún no lo he pensado. No estaría mal marcar mi primer gol: todavía no he marcado y espero hacerlo pronto. No es mi responsabilidad, pero espero ayudar al equipo en ese sentido también, y quizá pueda suceder en el derbi."

Noticias del AC Milán

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, los rumores alrededor de Santiago Giménez siguen en aumento y entre ellos, resalta el supuesto interés del Sunderland por el delantero mexicano.

Cómo llegan al partido

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

INT

Últimos partidos

MIL

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

5

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

Enlaces útiles

