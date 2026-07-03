Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sydney Jordan

Traducido por

Inglaterra recibe un consejo sorprendente: «Usad Viagra contra México»

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup

Medios ingleses aconsejan a su selección tomar Viagra en el partido contra México.

En octavos de final, Inglaterra se medirá a México en el Estadio Azteca, a 2.200 m s. n. m.

A esa altura, los jugadores pueden sufrir molestias más rápido, pues no están acostumbrados. Por eso, la prensa inglesa aconseja al plantel usar este medicamento.

World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

El fármaco no está en la lista de dopantes de la AMA y, según estudios, no mejora el rendimiento.

Aunque se conoce sobre todo por tratar la disfunción eréctil, originalmente se desarrolló contra la hipertensión. A gran altitud el aire es más稀薄y el contenido de oxígeno es menor.


El fármaco dilata los vasos sanguíneos pulmonares y puede aliviar el cansancio y los mareos.

En el Mundial 2010 se rumoreó que Inglaterra usaría Viagra para compensar la altitud, pero la FA lo negó; Rustenburg, sede de sus partidos, estaba a solo 1.200 metros.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google