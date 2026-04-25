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Rochdale v York City - Enterprise National LeagueGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

¡Incredible emoción en Inglaterra tras el gol en el minuto 103!

Rochdale vs York
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El York City ascendió este sábado a la League Two tras un desenlace loco ante el Rochdale. Necesitaba no perder y logró el 1-1 en el 103’, ocho minutos después del 1-0 local.

La emoción en la cima de la National League, quinta división inglesa, empezó en la jornada anterior: el Rochdale venció 2-1 al Braintree con un tanto en el 99’, aplazando el festejo del York.

Antes del choque, el Rochdale tenía 105 puntos y el York, 107. La visita al Spotland Stadium complicaba las cuentas del líder.

El Rochdale debía ganar para superarlo. El partido se mantuvo sin goles durante mucho tiempo y la tensión creció.

En el 92’ el balón golpeó el larguero, pero el equipo local insistió y, en el 95’, Emmanuel Dieseruvwe cabeceó un gran centro para poner el 1-0.

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York, afectado, respondió al instante: en el 103, Josh Stones igualó el marcador y desató la locura.

Pese al golpe anímico, Rochdale aún puede ascender vía play-offs: ya está en semifinales junto a Carlisle.

Los cuartos de final los disputarán los equipos del cuarto al séptimo puesto: Boreham Wood, Scunthorpe, Southend y Forest Green.

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