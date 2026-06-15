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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Imam Ashour: «No seremos invitados de honor en el Mundial»

Belgium vs Egipto
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E. Ashour
Bélgica
Egipto
EE. UU.

La estrella del Al Ahly no está satisfecha con el empate ante Bélgica

Imam Ashour, mediocampista estrella de Egipto, se mostró abatido tras el 1-1 ante Bélgica en la primera jornada del Grupo 7 de la eliminatoria para el Mundial 2026.

Marcó el gol de los Faraones en el minuto 19 y fue nombrado mejor jugador del partido por su rendimiento defensivo y ofensivo durante los 71 minutos que permaneció en el campo, antes de ser sustituido por el defensa Rami Rabia.

Tras el encuentro declaró a «BeIN Sports»: «No estamos satisfechos con el resultado; jugamos un gran partido contra Bélgica. Agradezco a todos los jugadores y al cuerpo técnico por su labor».

La estrella del Al Ahly egipcio añadió: «Queríamos ganar, pero desperdiciamos muchas ocasiones y al final empatamos. Gracias a la afición que nos apoyó todo el partido».

«Egipto es un grande, tenemos a dos de los mejores del mundo, Mohamed Salah y Omar Marmoush, y llegamos motivados».

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Y sentenció: «No estamos aquí de adorno; queríamos ganar, pero nos compensaremos en los dos próximos partidos para pasar de ronda».

Egipto enfrentará a Nueva Zelanda e Irán en la segunda y tercera jornada del torneo.

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