Imam Ashour, centrocampista de Egipto, lamentó la derrota ante Argentina en el Mundial 2026 y afirmó que el tercer gol de los «Tango» fue ilegal.

Egipto se adelantó 2-0 ante el campeón, pero terminó perdiendo 2-3 en un polémico partido de octavos.

Ashour, que arrancó de titular, tuvo que ser reemplazado al descanso por lesión.

Tras el encuentro, declaró a «beIN Sports»: «Damos gracias a Dios, no sé qué decir. Soñábamos con llegar más allá de los octavos de final, pero no escatimamos ni una gota de sudor y dimos lo mejor de nosotros mismos».

«Marcamos un gol que el árbitro anuló; aún no he revisado la jugada, pero creo que la decisión no fue correcta. Además, el tercer gol de Argentina llegó tras una acción en la que nos debían haber pitado un penalti a favor».

El centrocampista del Al Ahly egipcio concluyó: «Doy las gracias a los jugadores y al cuerpo técnico, y pedimos disculpas a todo el mundo; queríamos hacerles felices, pero lo que viene será mejor».