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Ibrahimović responde: ¿Se clasificó Marruecos por suerte?

Z. Ibrahimovic
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Declaraciones impactantes de la leyenda del Milan

El sueco Zlatan Ibrahimović, exjugador del AC Milan, atribuyó la victoria de Marruecos sobre Canadá a que el campeón de África no brilló en la primera parte.

Marruecos avanzó a cuartos tras ganar 3-0 a Canadá el sábado, y los Leones del Atlas siguen haciendo historia en este Mundial.

En «Fox Sports» afirmó: «Ganó el equipo más fuerte; la primera parte no fue perfecta, pero se recuperaron y marcaron los tres goles que necesitaban».

«No hubo secreto ni suerte: fueron los más fuertes y merecieron pasar», añadió.

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Ibrahimović destacó la fortaleza de Marruecos: pese a un inicio irregular, impuso su superioridad técnica y física para sentenciar el 3-0.

Marruecos sigue haciendo historia tras ser el primer equipo árabe en cuartos de final de este Mundial. Además, Ezzedine Ounahi marcó el gol 100 de los árabes en la Copa del Mundo, luego el 101, y Sofiane Rahimi el 102.

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