Ibrahimović: «No veo ningún punto débil en Francia... Es aterrador»

La leyenda sueca Zlatan Ibrahimović elogió la fortaleza de la selección francesa, favorita para el Mundial 2026, y afirmó que no ve puntos débiles en los «Les Bleus».

La selección francesa venció 3-0 a Suecia en la ronda de 32 y avanzó a octavos, donde enfrentará a Paraguay, verdugo de Alemania en penaltis.

Tras la eliminación de su selección, Ibrahimović declaró a Fox Sports: «Ya lo dije antes del partido: hasta ahora no he visto ningún punto débil en Francia. Todos sus delanteros pueden decidir un partido».

El exjugador del Barcelona, el Milán y el París Saint-Germain añadió: «Hoy han hecho un partido magnífico. Oulisi no ha marcado, pero tiene una visión que ni Dembélé ni Mbappé poseen; ve oportunidades que ellos no ven, a pesar de que sus habilidades sean diferentes. Veremos hasta dónde puede llegar Francia, pero da miedo».

Y añadió, según «Foot Mercato»: «De los cinco mejores jugadores del mundo, tres están en esta delantera: Dembélé, Oulissi y Mbappé. Los otros dos podrían ser Haaland y Yamal; Messi, claro, está en otro nivel. ¡Tener a tres así es increíble! No es fácil lograr esa combinación».

Y añadió: «Por ejemplo, cuando el PSG tuvo a Mbappé, Messi y Neymar, no funcionó al 100 %». «Pero estos jugadores no se creen los mejores. Además, trabajan sin balón, y eso es clave. Ya sabemos lo que pueden hacer con él. Son capaces de decidir un partido por sí mismos. Es aterrador».



