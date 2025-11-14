Hungría vs. Irlanda, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Hungría recibe a Irlanda este domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas (España) en el estadio Puskás Arena, por la sexta jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Hungría vs. Irlanda de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Magiares Mágicos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Armenia en la fecha cinco, con gol de Barnabás Varga. El equipo dirigido por Marco Rossi es segundo en el Grupo F con ocho puntos, de manera que le basta un empate para asegurarse un lugar en el repechaje, aunque con un triunfo y un descuido de Portugal puede lograr el boleto directo al Mundial.

Por su parte, el Green Army derrotó por 2-0 a Portugal en su más reciente partido de la eliminatoria, con un doblete de Troy Parrott. El cuadro a cargo de Heimir Hallgrímsson es tercero en la tabla con siete unidades, obligado a ganar para meterse a la repesca.

Cómo ver Hungría vs Irlanda, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX, FOX Sports 1, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 1 y Fubo Sports.

Hora de inicio de Hungría vs Irlanda

El partido se disputa este domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Puskás Arena.

México: 08:00 horas

08:00 horas Argentina: 11:00 horas

11:00 horas Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de la Selección de Hungría

Los Magiares Mágicos apuntan a seguir su camino en la eliminatoria y tener una oportunidad de ganarse un lugar a la Copa del Mundo, escenario que no pisan desde 1986.

Noticias de la Selección de Irlanda

El Green Army dio la gran sorpresa de la fecha pasada con un triunfo frente a Portugal que los mantiene con vida, con la enorme oportunidad de ir al repechaje y volver a un Mundial por primera vez desde 2002.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

