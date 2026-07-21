Humo blanco desde Francia: este será el sucesor de Didier Deschamps

Fabrizio Romano confirma que Zinedine Zidane será el nuevo seleccionador de Francia. Ya habría firmado el contrato.

El exentrenador del Real Madrid era el candidato ideal, pero su fichaje se había demorado.

Según el periodista especializado en fichajes, Zizou ya ha firmado un contrato de varios años, tras haberse alcanzado un acuerdo verbal en noviembre.

Deschamps se marcha tras catorce años al frente de Les Bleus, periodo en el que ganó el Mundial 2018 y la Liga de Naciones 2021.

En enero de 2025 anunció que se iría tras el Mundial 2026, y en su despedida Francia quedó cuarta.

Pese a su plantel de estrellas, no cumplió las expectativas, lo que generó duras críticas en la prensa francesa.

Tras ello, la Federación Francesa de Fútbol buscó con ahínco un sucesor para el seleccionador, que en 2012 reemplazó a Laurent Blanc.