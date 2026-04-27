Hugo Borst no duda: señala al «sucesor ideal» del Feyenoord

Hugo Borst, columnista del Algemeen Dagblad, asegura que Robert Eenhoorn es el sucesor ideal de Dennis te Kloese en el Feyenoord.

Según el rotativo, a Eenhoorn le atrae el reto y podría incorporarse rápido, pues el año pasado dejó el AZ tras diez años de éxitos.

Para Borst, hay un «sucesor ideal»: «Robert Eenhoorn (deportista de élite, entrenador de primer nivel y experto gestor, como demostró diez años en el AZ) quiere, puede y, al parecer, no pone condiciones imposibles para aceptar el cargo».

El columnista espera que, si es nombrado, Eenhoorn limpie De Kuip: «Todos los que quieran opinar deben apartarse. Fuera».

Para empezar, señala, debe irse el presidente del Consejo de Supervisión, Toon van Bodegom, quien busca un tercer mandato de cuatro años pese a que su labor es supervisar, no marcar la política.

«En 2020, los periodistas Hugo Logtenberg y Steven Verseput destaparon irregularidades en NRC. Van Bodegom y Eenhoorn se reunieron dos veces para hablar de la dirección general del Feyenoord, pero no hubo acuerdo. ¿Quién vigila ahora a Van Bodegom?», concluye Borst.

La semana pasada, Te Kloese acordó dejar el club. El director general y técnico, muy solicitado por equipos extranjeros como el Tottenham Hotspur, podría partir pronto.