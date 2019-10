Horarios y canales de transmisión de la fecha 20 de la Liga Águila 2019-II

A continuación te presentamos los canales y horarios de todos los encuentros de la próxima jornada del Finalización.

La Liga Águila 2019 II llegó a su etapa de definiciones y con varios equipos clasificados, son pocos los cupos que quedan disponibles para ser parte de los Cuadrangulares Semifinales.

La División Mayor programó todos los partidos de la fecha el mismo día pero a diferentes horas, destacándose los partidos Junior vs. Cúcuta, América vs. Pasto y Santa Fe vs. .

En Goal te presentamos toda la información que debes conocer previo a los compromisos del fin de semana, su horario, canal y cómo verlo por internet.

MARTES 29/10

Rionegro vs.

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:20 horas Por definir Por definir

vs.

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:20 horas Por definir Por definir

Jaguares vs. Huila

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:20 horas Por definir Por definir

Patriotas vs.

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 19:30 horas Por definir Por definir

Junior vs. Cúcuta Deportivo

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 19:30 horas Por definir Por definir

América vs. Pasto

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 19:30 horas Por definir Por definir

Santa Fe vs. Nacional

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 19:30 horas Por definir Por definir

Medellín vs. Tolima

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 19:30 horas Por definir Por definir

vs. Cali

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 19:30 horas Por definir Por definir

Bucaramanga vs.