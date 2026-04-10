Hiddink elogia al gran destacado del PSV, junto a Saibari

Guus Hiddink disfrutó del PSV la temporada pasada y habla del «título de liga que demuestra la superioridad en la Eredivisie» en una entrevista con Voetbal International. El exentrenador del PSV, ganador de la Copa de Europa en 1988, elogia a dos jugadores del equipo de Peter Bosz.

«Para mí, hay dos jugadores que simbolizan este campeonato del PSV», comienza Hiddink. «Empezaré por Ismael Saibari. Ha tenido una temporada muy sólida, en la que también ha demostrado en la Liga de Campeones que puede alcanzar un nivel que va más allá de los Países Bajos».

Ya lo conocía cuando aún no había despuntado en el PSV. “Un buen chico, pero entonces no me parecía lo suficientemente potente. Le dije que tenía potencial para superar el nivel de los Países Bajos. Es bonito ver que lo ha conseguido», celebra el técnico retirado, que ha visto los grandes pasos de Saibari.

«Ahora es más potente, dinámico, fuerte en los duelos y siempre orientado hacia delante, lo cual valoro mucho», añade Hiddink, que sitúa al belga entre los mejores del PSV. «No me sorprendería que el próximo verano algunos grandes clubes europeos llamaran a su puerta en Eindhoven».

Después destaca a Mauro Júnior: «Es clave: siempre está, juega en varias posiciones, gana duelos, pierde pocos balones, imprime ritmo y mantiene nivel».

El exentrenador del PSV considera a Mauro una pieza clave en el equipo de Bosz. «Quizás el público lo infravalorice, pero para mí no. Veo su gran valor para este PSV».

Se espera que Mauro y Saibari sean titulares este fin de semana, cuando el campeón PSV visite al Sparta Rotterdam, equipo de la zona media de la tabla.