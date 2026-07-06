Henry reabre el caso de la «víctima olvidada» en el caso Balougon

La leyenda francesa Thierry Henry, campeón del Mundial de 1998, ha abordado desde una perspectiva diferente el asunto de la anulación de la suspensión del jugador de la selección estadounidense Folarin Balagun, centrándose en el impacto táctico de la decisión tardía en lugar de en la polémica sobre la justicia de la sanción en sí.

En declaraciones a «Fox Sports», Henry afirmó que el verdadero problema no es la decisión en sí, sino el momento en que se tomó, y subrayó que el retraso de cuatro o cinco días trastocó los preparativos tácticos de la selección belga antes de su decisivo enfrentamiento en los octavos de final del Mundial de 2026.

A diferencia de otros comentaristas, que debatieron la justicia de la tarjeta roja, la leyenda del Arsenal afirmó: «Te preparas de una manera y, de repente, debes cambiar; eso pasa cuando se toma una decisión así».

Y añadió en tono crítico: «No creo que la falta mereciera una tarjeta roja, y en eso todos estamos de acuerdo; el jugador no la cometió a propósito, pero para la selección de Bélgica esta decisión lo cambia todo en la preparación del partido. Es la decisión correcta, pero ¿por qué tanto retraso?».

Mientras Wayne Rooney y otros analistas debatían la justicia de la decisión arbitral, Henry destacó un aspecto táctico que muchos ignoraron: el perjuicio para Bélgica por el cambio repentino de circunstancias.

La FIFA había anulado sorpresivamente la sanción a Balogun, habilitándolo para el duelo de la madrugada del martes.